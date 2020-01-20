Москва, , 16:07 — REGNUM Власти Российской Федерации и Белоруссии смогли достичь соглашения о подходах и методике компенсации за загрязнение нефти в «Дружбе». Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, загрязненная хлорорганикой российская нефть попала в нефтепровод «Дружба», а по нему — на белорусские НПЗ. Прокачка нефти была остановлена, и загрязненная нефть выкачана в специальные резервуары. Минск потребовал компенсаций за ущерб.

Напомним, что контракт на поставку российской нефти по льготным ценам для Белоруссии истек 31 декабря 2019 года. Москва и Минск не смогли договориться о новом контракте, так как не сошлись в цене, конкретно — в премии российским нефтяным компаниям, которая составляла $10 за тонну. При этом поставки российской нефти в Белоруссию осуществляются по краткосрочным соглашениям.