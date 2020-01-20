Санкт-Петербург, , 16:11 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан вербовщик международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который набирал «пушечное мясо» для участия в боевых действиях в Сирии на стороне террористов.

Как сообщило 20 января Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу, в отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

По данным следствия, с ноября 2015 года этот человек умышленно, путем уговоров, разговоров, убеждений и других способов психологического воздействия, уговорил двух граждан Таджикистана, 1990 года рождения, отправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вербовщик террористов был задержан в ходе совместной операции органов МВД и ФСБ при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.

«Решается вопрос об аресте и предъявлении ему обвинения, проводится ряд обысков. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, в последние дни 2019 года сотрудниками ФСБ России в Петербурге были задержаны двое молодых людей, граждане РФ, которые действовали в интересах «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и готовились совершить теракты.

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Молодым людям вменяется участие в деятельности террористической организации. За это грозит до 20 лет лишения свободы. Оба фигуранта арестованы на срок по 29 февраля 2020 года.