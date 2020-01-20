Ташкент, , 15:57 — REGNUM Электронный портал и мобильное приложение для связи с депутатами Олий Мажлиса (нижней палаты парламента) Узбекистана предложил запустить президент республики Шавкат Мирзиёев на заседании законодательной палаты, сообщает 20 января издание «Подробно.uz».

По его словам, эта мера позволит поднять диалог с народом на новый уровень. Глава государства отметил, что система должна обеспечить прозрачность деятельности депутатов. Избиратели смогут обсуждать законопроекты и выражать свое мнение.

Мирзиёев также считает, что в стране необходимо улучшить работу портала коллективных обращений. Он предложил запустить обсуждение этого вопроса в средствах массовой информации.

Напомним, в январе 2020 года в Ташкенте открылась «народная приемная». Сотрудники центра занимаются приемом и рассмотрением обращений граждан республики по различным вопросам.

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