Донецк, 20 января 2020, 16:02 — REGNUM Бывший представитель председателя ОБСЕ на Украине Мартин Сайдик открыто занимает проукраинскую позицию, заявил депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский, сообщило 20 января «Донецкое агентство новостей».
Бердичевский заявил, что в ДНР ждут от ОБСЕ усилия, направленные на урегулирование конфликта, а не подыгрывания одной из сторон.
Он выразил надежду, что новый представитель ОБСЕ будет занимать нейтральную позицию и объективно оценит ситуацию в регионе.
Слова Сайдика также раскритиковал глава Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мартин Сайдик заявил, что Россия является не посредником в урегулировании конфликта в Донбассе, а полноценной стороной конфликта. Данное утверждение экс-чиновник обосновал тем, что подписи глав ДНР и ЛНР под Минскими соглашениями были поставлены ниже подписи представителя РФ.
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