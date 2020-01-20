Донецк, , 16:02 — REGNUM Бывший представитель председателя ОБСЕ на Украине Мартин Сайдик открыто занимает проукраинскую позицию, заявил депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский, сообщило 20 января «Донецкое агентство новостей».

Бердичевский заявил, что в ДНР ждут от ОБСЕ усилия, направленные на урегулирование конфликта, а не подыгрывания одной из сторон.

«Сторона, за которую так заступается господин Сайдик, шесть лет делала все, чтобы усилить противостояние — начиная от блокады, организованной радикалами и поддержанной Киевом, и заканчивая ущемлением прав и свобод русскоязычного населения на Украине и той территории Донбасса, которая находится под ее контролем», — подчеркнул депутат.

Он выразил надежду, что новый представитель ОБСЕ будет занимать нейтральную позицию и объективно оценит ситуацию в регионе.

Слова Сайдика также раскритиковал глава Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко:

«Надеюсь, его преемница, госпожа Хайди Грау, которая приступает к работе в качестве координатора, покажет более взвешенную и непредвзятую позицию, и не будет страдать «синдромом Сайдика».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мартин Сайдик заявил, что Россия является не посредником в урегулировании конфликта в Донбассе, а полноценной стороной конфликта. Данное утверждение экс-чиновник обосновал тем, что подписи глав ДНР и ЛНР под Минскими соглашениями были поставлены ниже подписи представителя РФ.

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