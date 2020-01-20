Тбилиси, , 15:58 — REGNUM Пикетирование парламента Грузии начнется 4 февраля. Об этом 20 января сообщил журналистам председатель фракции «Единое национальное движение» (ЕДН) Роман Гоциридзе, сообщает «Первый канал грузинского телевидения».

Парламентарий заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» якобы не готова проводить «справедливые выборы и понимает только силу».

«Поэтому эта сила будет использована, и мы покажем волю народа. Государственные ведомства будут пикетированы, а пикетирование парламента возобновится с 4 февраля», — рассказал Гоциридзе.

Он пообещал, что пикетирование не будет прекращено, пока «Грузинская мечта» не исполнит обещание по проведению выборной реформы. Лидер фракции ЕДН заявил, что у партии власти есть выбор: пойти на уступки или подойти к парламентским выборам на фоне протестов.

Как передавало ИА REGNUM, руководство «Грузинской мечты» ранее пообещало оппозиции изменить законодательство о парламентских выборах и сменить смешанную систему на пропорциональную, то есть отказаться от выборов депутатов по мажоритарным округам. На голосовании 14 января 2019 года данный законопроект поддержали не все мажоритарщики из партии власти, и он не был принят. Это вызвало волну протестов в Грузии, которая завершилась к концу декабря прошлого года.

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