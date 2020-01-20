Анкара, , 16:00 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не будет вести диалог с главой Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром, об этом 20 января сообщает Bloomberg.

«Я не сяду за один стол с террористом», — цитируют журналисты агентства слова главы Турции, поддерживающего Правительство национального согласия (ПНС).

Напомним, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда вооруженные силы НАТО вторглись в страну, что стало причиной убийства ее лидера Муаммара Каддафи.

С тех пор страна фактически расколота на несколько соперничающих анклавов, наиболее крупные из которых — это ПНС И ЛНА.

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