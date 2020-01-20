Париж, , 15:47 — REGNUM Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен подвергла сомнению роль главы полиции Парижа Дидье Лальмана, сообщает Le Figaro.

«Я подвергаю сомнению выбор главы полиции Парижа в вопросах поддержания порядка, который явно привел к обострению напряженности и насилия», — заявила Марин Ле Пен, добавив, что она хотела бы, чтобы Лальман ушел.

«Нет плохих войск, есть только плохие лидеры. Реальность такова, что если мы наблюдаем распространение непропорционального применения силы, то это потому, что есть инструкции, которые были даны в отношении поддержания порядка», — отметила глава французской партии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд осудил насилие со стороны демонстрантов и со стороны полиции.

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