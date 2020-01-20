Севастополь, , 15:57 — REGNUM Власти Крыма и Севастополя подписали документы об установлении границы между субъектами. Об этом 20 января на заседании правительства города сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Состоялось утверждение координатной границы между Крымом и Севастополем. С главой Крыма мы подписали соответствующие документы», — уточнил Развожаев.

По его словам, документы о границе между субъектами будут направлены на утверждение в региональные парламенты для их ратификации.

Как сообщало ИА REGNUM, обе стороны заранее условились, что граница не может проходить по участкам проживания людей, чтобы не создавать им юридических неудобств. Общая площадь территорий — более 300 гектаров.

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