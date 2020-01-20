Москва, , 15:42 — REGNUM Москва и Париж ведут подготовку к встрече глав министерств иностранных дел и министерств обороны России и Франции в формате «2+2». Об этом сообщили в МИД РФ 20 января.

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«Эта встреча прорабатывается», — приводит ТАСС слова представителя российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, в 2019 году Россия и Франция после семилетнего перерыва возобновили работу двустороннего Совета сотрудничества по вопросам безопасности. 9 сентября прошлого года в Москве прошла встреча министров иностранных дел и обороны двух стран Сергея Лаврова и Жан-Ива Ле Дриана, а также Сергея Шойгу и Флоранс Парли. Затем министры встретились в формате «2+2» с участием экспертов.

Предыдущая встреча в формате «2+2» — министров иностранных дел и обороны двух стран — состоялась в Париже еще 31 октября 2012 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о потеплении отношений между Россией и Францией. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, об этом свидетельствуют интенсивные двусторонние контакты и расширение повестки дня, которыми ознаменовался 2019 год.