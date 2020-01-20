Псков, , 15:41 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 20 января, обратил внимание чиновников администрации региона на предстоящие изменения в организации работы с федеральным центром. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, глава региона заявил, что правительство РФ «будет в значительной степени технократизировано, вырастет темп работы и скорость принятия решений».

«Если мы не сможем показать достаточный уровень профессионализма, допустим какие-либо накладки из-за лени и безответственности, потом индивидуальных решений можно не ждать», — отметил Ведерников.

По его словам, значительная доля изменений в законодательной форме появится в марте.

«Однако это не значит, что нам предстоит до весны спокойно ждать указаний сверху. Вообще слова «спокойно» и «ждать» из нашего рабочего лексикона давно пора исключить. Мы должны чувствовать изменения, готовиться к ним, действовать на опережение. Это не только мои требования — это новые стандарты государственного управления», — отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.