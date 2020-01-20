Москва, , 15:37 — REGNUM Новый посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан заявил, что рассчитывает на диалог с российским правительством по важным вопросам. Соответствующее видеообращение Салливана опубликовало посольство США в РФ на своей странице в Facebook.

По его словам, речь идет об Арктике, исследовании космоса, поиске мирного решения афганского вопроса и денуклеаризации Корейского полуострова.

«Я рассчитываю на сотрудничество с российским правительством по этим и другим важным вопросам, представляющим интерес для наших граждан», — сказал в видеообращении американский посол.

Как сообщало ИА REGNUM, на посту посла США в РФ Салливан сменил Джона Хатсмана, который подал в отставку ещё в августе 2019 года, а срок его полномочий истёк позднее, в октябре. В настоящее время Хантсман баллотируется в губернаторы штата Юта. Салливан прибыл в Москву 16 января.

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