Тегеран, , 15:42 — REGNUM Властям Ирана следует срочно выплатить компенсации родственникам пассажиров, погибших при крушении украинского авиалайнера. Об этом заявил председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси, сообщает иранское агентство Tasnim.

Он отметил, что представители судебных властей страны позвонили родным всех иранцев, погибших в авиакатастрофе. Руководству Ирана следует незамедлительно выполнить свои обязательства перед родственниками погибших, подчеркнул судья.

Как сообщало ИА REGNUM, гибель самолёта Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» произошла под Тегераном 8 января. Погибли 176 человек. По лайнеру по ошибке была выпущена ракета.

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