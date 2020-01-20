Санкт-Петербург, , 15:35 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов указал новому председателю комитета по строительству Игорю Креславскому обратить особое внимание на южный район Шушар, передает корреспондент ИА REGNUM.

Креславский возглавил комитет 20 января, сменив Леонида Кулакова, который назначен первым замглавы администрации губернатора Петербурга.

Беглов особо подчеркнул, что Креславский, который до сей поры был председателем правления ГК «Росстройинвест» — строитель, а значит «прошел большой путь и разбирается».

«Поэтому считаю, что должен справиться с поставленными задачами, которые исходят из наших решений. Главное — это ликвидация дисбаланса между жилой застройкой и социальной застройкой. Наши новостройки особо нуждаются в социальной инфраструктуре — школы, садики, поликлиники ‑ и дорожной инфраструктуре. Особенно обратите внимание на Шушары», — сказал Беглов.

Он добавил, что считает необходимым, чтобы Креславский проводил минимум два совещания в неделю по поводу ситуации в Шушарах.

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Добавим, жители Шушар несколько месяцев регулярно выходили с одиночными пикетами к Смольному, требуя обратить внимание на их проблемы.

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