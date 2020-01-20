Триполи, , 15:29 — REGNUM Отряды Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара нарушили перемирии в районе Триполи. Об этом 20 января заявил официальный представитель ВС Правительства национального согласия Ливии полковник Мухаммед Кануно.

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По его словам, которые приводит телеканал Libya Alahrar, отряды Хафтара выпустили несколько миномётных снарядов по жилым районам в Салах-эд-Дине.

https://twitter.com/libyaalahrartv/status/1219192583169159168

Также один из командующих силами ПНС в районе Айн-Зара Юсеф аль-Амин утверждает, что военные пресекли попытку солдат Хафтара атаковать на нескольких направлениях к югу от Триполи.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 января в Берлине с участием лидеров ряда иностранных государств состоялась международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии. Ранее главы Правительства национального согласия Фаиз Сарадж и Ливийской национальной армией Халифа Хафтар согласились создать военную комиссию по надзору за соблюдением перемирия в Ливии.

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