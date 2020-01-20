Санкт-Петербург, , 15:29 — REGNUM Бывшего главу комитета по строительству Санкт-Петербурга Леонида Кулакова оставили в Смольном на другой должности. О новом назначении сообщил 20 января губернатор Александр Беглов на совещании членов правительства города, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня Кулаков Леонид Владимирович назначен первым заместителем руководителя администрации Петербурга», — сказал Беглов, судя по всему, имея в виду администрацию губернатора.

На данный момент первым замом является Игорь Воскобойник, главой администрации губернатора — вице-губернатор Валерий Пикалёв.

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Беглов поблагодарил Кулакова за работу в комстрое, который тот возглавлял с февраля 2018 года, и заявил, что теперь чиновнику предстоит «организовать работу администрации Санкт-Петербурга».

Добавим, Кулакова на посту председателя комстроя сменил Игорь Креславский, председатель правления ГК «Росстройинвест».

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