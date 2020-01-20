Минск, , 15:25 — REGNUM Александр Лукашенко поблагодарил «Федерацию профсоюзов Белоруссии» за активное участие в парламентской кампании 2019 года. Об этом заявил 20 января, принимая с докладом председателя ФПБ Михаила Орду, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Очень многое зависело от организованности проведения этой кампании, и профсоюзы внесли достойный вклад в ее организацию, — поведал Лукашенко. — Мы договаривались, что профсоюзы примут активное участие в кампании, помогут ее организовать на местах, что и было сделано».

Он подчеркнул роль ФПБ в общественно-политической жизни постсоветской республики. Лукашенко поручил главе президентской администрации и правительству подключиться к процессу подготовки съезда формально негосударственной профсоюзной федерации.

«Но все должны понимать: не дай бог какие-то трудные времена, нам понадобятся и профсоюзы, и комсомол (по-старому говоря) — наша молодежная организация, все организации будут задействованы», — заявил Лукашенко.

«Если нужна будет поддержка на местах, чтобы могли организовать выборы делегатов, чтобы это было демократично и прилично, чтобы пальцем потом не тыкали, потому что желающих же много. Даже после сегодняшнего разговора начнут обвинять профсоюзы, что они уже партией стали и чуть ли не главную роль играют в политическом процессе. На этом заморачиваться не надо, вы человек опытный, я это знаю», — сообщил белорусский лидер.

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Лукашенко сообщил о желании поучаствовать в работе предстоящего съезда ФПБ, отметив: «Тем более такой политически важный год: президентские выборы, съезд народа Белоруссии — Всебелорусское народное собрание, которое выработает стратегию на перспективу».

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