Москва, , 15:25 — REGNUM Изменения в российскую Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, потребуют внесения поправок по меньшей мере в 14 статей. Об этом говорится в предложениях рабочей группы главе государства, сообщает 20 января РБК.

Так, участники группы предлагают определить роль и статус Госсовета, который «должен иметь самостоятельное значение», и принять соответствующий федеральный закон.

Другие предложения касаются расширения полномочий парламента при уменьшении полномочий президента. Поправки также касаются требований к кандидатам на президентский пост, полномочий Конституционного суда, подчинения международных правовых договоров действию Основного закона.

«Для этого потребуются изменения статей 15, 75, 78, 81, 97, 14, 83, 102, 103, 110, 119, 125, 129, 132», — говорится в публикации. Как сообщало ИА REGNUM, о поправках в Конституцию президент заявил в ходе послания Федеральному собранию. Всероссийское голосование по этому вопросу должно состояться уже весной этого года.

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