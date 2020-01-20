Москва, , 15:21 — REGNUM Представленный президентом РФ на пост главы Генпрокуратуры РФ Игорь Краснов, в своей работе на первое место ставит защиту граждан и их прав. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Президент РФ внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру Игоря Краснова, который сейчас занимает должность зампредседателя Следственного комитета РФ.

«Знаю Игоря Краснова по совместной работе в Следственном комитете РФ», — отметил Пискарёв.

Он напомнил, что Краснов в СКР расследовал наиболее сложные уголовные дела, а затем занимался курированием работы всех следователей.

«Краснов — высококвалифицированный юрист, специалист высокого класса, на первое место ставит соблюдение законности и защиту прав граждан», — заявил Пискарёв.