Киев, , 15:19 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины обещает предоставить журналистам полную информацию о новогоднем визите президента страны Владимира Зеленского в Оман «в свое время».

Об этом на брифинге сегодня, 20 января, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пристайко подтвердил, что министерство иностранных дел Украины официально было привлечено к подготовке визита, а украинское посольство в Омане предоставляло «организационное содействие».

«Я знаю об интересе журналистского сообщества, ведь и мы, и администрация получаем запросы… на которые мы в свое время все вам ответим», — сказал глава украинской дипломатии.

В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко задается вопросом, когда же Зеленский внесет расходы на «золотой отпуск в Омане» в свою официальную декларацию. Парламентарий отметил — чтобы народ Украины точно убедился в том, «за чей счет был пир», он подготовил депутатский запрос — «чтобы как можно быстрее расставить все точки над и в этой ситуации».

«Чартерный самолет, пятизвездочный отель, пышные ужины — отпуск президента явно «потянул» минимум на 100 тыс. долларов. Помощник президента Андрей Ермак утверждает, что Зеленский отдыхал за свой счет. В таком случае, по закону он обязан внести эти расходы в свою декларацию», — напоминает Гончаренко.

ИА REGNUM напоминает, что в первые дни нынешнего года, во время новогодних каникул, СМИ обнародовали информацию о пребывании Зеленского в Омане. После заявлений в прессе, офис президента выступил с пояснением, что Зеленский находится в Омане за свои личные деньги, и должен там провести ряд рабочих встреч. Вернулся в Киеве президент Украины только в ночь на 9 января.