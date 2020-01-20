Москва, , 15:19 — REGNUM Международное вмешательство СМИ, а затем и политических сил во внутренний конфликт в Ливии сначала с начала дали надежду быстрого решения ситуации, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев, комментируя итоги берлинской встречи по урегулированию в Ливии.

«Сейчас же большее чем ожидалось внешнее вмешательство и расстановка своих интересов внешними силами усложнили ситуацию уже не только внутренней политике Ливии, но и в экономике. Все может закончится неожиданным внешнеполитическим ходом «титанов».

Произошло столкновение интересов стран ЕС, лидеров «арабского» мира и не только. Двоевластие связано с столкновением сырьевых (поставка нефти в Италию и Францию) и торговых интересов (распространение арабских принципов торговли).

Конференция в Берлине устроила многих, но не всех. В любом случае любые переговоры дали больше пользы, чем вооруженная «разрядка», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Берлине 19 января прошла Международная конференция по урегулированию ливийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.

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