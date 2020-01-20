Москва, , 15:13 — REGNUM «Справедливая Россия» просит главу правительства РФ Михаила Мишустина упразднить Пенсионный фонд России и пересмотреть пенсионную реформу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 января, это следует из направленного Мишустину заявления президиума центрального совета «Справедливой России» во главе с лидером партии, депутатом Госдумы Сергеем Мироновым.

Прежде всего, партия настаивает на отмене повышения возраста выхода на пенсию и установление возраста, с которого возникает право на страховую пенсию для женщин — 55 лет, для мужчин — 60 лет.

Мишустина просят установить систему, при которой «размер пенсии зависит только от стажа, возраста и заработка человека». Партия настаивает на полное закрепление солидарной пенсионной системы.

Также партия настаивает на упразднении Пенсионного фонда Российской Федерации, «существенном расширении периодов, включаемых в страховой пенсионный стаж периодами ухода за ребенком до 3 лет, получением высшего образования», в партии требуют отмены заморозки пенсионных накоплений, а также настаивают на «полноценной индексации и пересчете размера пенсий за период с 2015 до 2020 года в отношении работающих и неработающих пенсионеров».

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