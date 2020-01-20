Киев, , 15:07 — REGNUM В правительстве Украины планируются кадровые решения новые назначения, заявил в эфире одного из телеканалов премьер-министр страны Алексей Гончарук.

По его словам, первая ротация будет связана с должностью министра развития общин. Гончарук отметил, что уже передал соответствующее документы в парламент Украины, но ждать голосования придется до начала февраля.

«Человек на этой позиции будет заменен… другие назначения тоже будут… Например, мы планируем ввести в правительство должность вице-премьера по развитию общин, потому что децентрализация в этом году — приоритет», — заявил глава правительства.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе встречи 17 января Зеленский поручил Гончаруку найти «слабые места» в нынешнем правительстве и заменить некоторых министров. президент подчеркнул, что у него лично нет никаких оснований думать о том, что кто-то в кабмине Гончарука — нечестный или непрофессиональный, но вместе с тем, все хотят «укрепления правительства». В настоящий момент пост министра развития общин занимает Алена Бабак — давняя соратница Гончарука по работе в его предыдущих структурах.