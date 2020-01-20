Москва, , 15:03 — REGNUM Встреча с лидерами Палестины включена в график российского президента Владимира Путина на текущую неделю. Об этом сообщил 20 января журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Запланированы контакты с палестинским руководством, отметил Песков. Он добавил, что эти переговоры будут совмещены по времени с визитом российского лидера в Израиль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Палестины рассказал об ожидаемом визите Путина. Лидер Палестины Махмуд Аббас намерен обсудить с Путиным палестино-израильское урегулирование, обстановку в Ливии и Сирии и другие вопросы. Визит Путина в Израиль запланирован на 23 января.

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