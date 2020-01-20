Курган, , 15:01 — REGNUM В Кургане появился детский парламент. Его организационное заседание состоялось 19 января 2020 года, сообщается в паблике думы юных курганцев в социальной сети.

Автор идеи создания детского парламента — школьник Никита Киселёв. В него вошли более 20 учащихся. С положением нового органа помогали старшие товарищи из областной молодёжной палаты.

Каждый детский парламентарий сможет выдвигать свои идеи, инициативы и законопроекты, которые, в случае принятия детским парламентом, будут двигаться сначала в областную молодёжную палату, затем — в городскую и региональную думу.