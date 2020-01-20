Тбилиси, , 15:00 — REGNUM Деполяризация ситуации в Грузии — один из важнейших вопросов повестки дня как в Брюсселе и странах Евросоюза, заявил журналистам посол ЕС в Грузии Карл Харцел. Так он прокомментировал вопрос о необходимости продолжения диалога между оппозицией и правительством Грузии по вопросам изменения избирательного законодательства.

«Оппозиция и правительство соглашаются на продолжение диалога, и мы это приветствуем. Главное, чтобы мы сумели продвинуться вперед и найти такой выход, по которому можно будет достичь соглашения. Желательно принятие такой избирательной системы, которая приведет к деполяризации обстановки и утверждению доверия», — пояснил Харцел.

Как известно, после того, как парламент Грузии 14 ноября 2019 года провалил законопроект поправок в Конституцию, по которым парламентские выборы 2020 года должны были пройти по пропорциональной системе, грузинская оппозиция возобновила акции протеста, которыми охватила не только Тбилиси, но и регионы. С целью снижения противостояния Евросоюз не выступил с предложением к сторонам перейти к формату диалога по избирательным вопросам.

По инициативе и с участием руководителя представительства ЕС оппозиция и правящая партия «Грузинская мечта» провели уже несколько раундов переговоров. Оппозиция требовала полного перехода на пропорциональную систему либо введения германской модели избирательной системы. Правящая партия на оба предложения ответила отказом, но до конца прошлого года выдвинула свою инициативу — сокращения мажоритарных мандатов в парламенте с 73 до 50 и одновременно увеличение количества избранных по пропорциональным спискам депутатов с 77 до 100. Оппоненты «Грузинской мечты» категорически против этой инициативы и продолжают настаивать на одном из своих предложений. Тем не менее обе стороны выражают готовность продолжения диалога по вопросам изменения действующего избирательного законодательства.