Тбилиси, , 14:59 — REGNUM Исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд комментировать письмо американского конгрессмена-республиканца Марквейна Маллина к премьер-министру Грузии Георгию Гахария не стала и призвала грузинских журналистов обратиться к Конгрессу.

Она пояснила, что Маллин — представитель законодательной власти, она же представляет исполнительную власть, поэтому не уполномочена комментировать заявления законодателей.

От себя лично и.о. посла США заявила, что Грузия достигла значительного прогресса на пути демократического развития, но для закрепления всех достижений посоветовала продолжить диалог, начатый между правящей партией и оппозицией по вопросам избирательного законодательства.

«Сейчас для Грузии наступил очень важный момент на пути демократического развития. Я имею ввиду политический диалог, который ведется при поддержке Соединенных Штатов, Евросоюза и Совета Европы и который дает правящей команде и оппозиции хорошую возможность для достижения соглашения, определенного компромисса и для получения наилучшей модели развития демократии», — заявила Элизабет Руд грузинским журналистам.

Как известно, после того, как парламент Грузии 14 ноября провалил законопроект поправок в Конституцию, по которым парламентские выборы 2020 года должны были пройти по пропорциональной системе, грузинская оппозиция возобновила акции протеста. Противостояние продолжалось до тех пор, пока Евросоюз не выступил с предложением к сторонам перейти к формату диалога по избирательным вопросам. По инициативе и с участием западных партнеров оппозиция и правящая партия «Грузинская мечта» провели уже несколько раундов переговоров. Оппозиция требовала либо полного перехода на пропорциональную систему, либо введения германской модели избирательной системы.

Правящая партия на оба предложения ответила отказом, но до конца прошлого года выдвинула свою инициативу — сокращения мажоритарных мандатов в парламенте с 73 до 50 и одновременно увеличение количества избранных по пропорциональным спискам депутатов с 77 до 100. Но оппоненты «Грузинской мечты» встретили эту инициативу в штыки и продолжают настаивать на одном из своих предложений. Тем не менее обе стороны выражают готовность продолжения диалога по вопросам изменения действующего избирательного законодательства.

Напомним также, что конгрессмен Марквейн Маллин разместил в Twitter открытое письмо к премьер-министру Грузии и призвал его прекратить притеснение американских компаний. В письме речь шла о конкретной американской нефтегазовой компании Frontera Resources, за отношением к которой конгрессмен увидел «ощутимую негативную тенденцию в индикаторах демократии и свободной рыночной экономики».