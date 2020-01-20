Пекин, , 14:59 — REGNUM Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая провели учения по выживанию в условиях ядерной атаки, в ходе которых военнослужащие на подземном ракетном объекте должны были выдержать экстремальные условия и убедиться, что они всё ещё могут провести ответный ядерный удар.

Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com со ссылкой на китайское издание Global Times.

Во время данных учений бригада Ракетных войск была сосредоточена в стартовом бункере и была полностью изолирована от внешнего мира. Затем бункер был поражен мнимым ядерным ударом противника. Военнослужащие, полностью одетые в защитные костюмы, действовали по плану на случай непредвиденных обстоятельств и управляли ракетами для предстоящего ответного ядерного удара.

В ходе тренировок была смоделирована ситуация утечки ракетного топлива в результате ядерного удара противника. Немедленно была развернута группа по устранению неполадок и для ремонта. Также отрабатывалась тактика по быстрой проверке состояния ракет, по защите бункера и ускоренному запуску ракет.

В ходе военного парада 1 октября 2019 года Китай продемонстрировал внушительный ядерный потенциал. Автор ИА REGNUM ранее подробно анализировал ядерные силы КНР, а также последствия данной демонстрации для судьбы Договора СНВ-3.