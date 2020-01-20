Вильнюс, , 14:57 — REGNUM Служба охраны государственной границы Литвы отчиталась о количестве не впущенных в страну иностранцев, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 января. Согласно официальным данным, за год в Литву не впустили 6087 лиц, что сразу на 27% больше, чем за 2018 год.

В учреждении это связывают не с более строгими мерами со стороны Литвы, а с ростом иммиграции граждан Украины в Литву, которые и составляют львиную долю не допущенных в страну.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве за 2019 год население впервые за 28 лет не сократилось, а даже символически подросло — на 145 человек. Литовские социологи указали, что это связано не с сокращением эмиграции литовцев за границу или с ростом рождаемости, а с ростом трудовой иммиграции в Литву. Больше всего иностранных рабочих приезжает в Литву с Украины.