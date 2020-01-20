Минск, , 14:56 — REGNUM Александр Лукашенко 20 января рассмотрел кадровые вопросы и назначил

Андрея Равкова госсекретарем Совбеза, а Виктора Хренина — министром обороны.

Александр Вольфович стал начальником Генштаба, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать — ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности», — сказал назначенцам Лукашенко.

Равков сменил должность министра обороны на новую в связи с уходим Станислава Зася с должности главы Совбеза на должность генсека ОДКБ. Лукашенко отметил, что и новый глава президентской администрации Игорь Сергеенко, пришедший с должности зампреда КГБ «человек очень близкий к этим вопросам, понимает и разбирается».

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«Нам очень важно сейчас поднять значимость войск. И Хренин, и Вольфович — это люди одного калибра, люди подготовленные. Я внимательно изучал их биографии: они параллельно прошли тот же путь. Я всегда дотошно смотрю, были ли «на земле». Они и взводами командовали, и ротный опыт, и батальона. То есть они знают жизнь армии не понаслышке. Это очень важно», — сообщил белорусский лидер.

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Он также отметил: «Я, конечно, не созрел для того, чтобы реформировать армию таким образом, чтобы министр обороны какими-то представительскими функциями обладал, а начальник штаба был фактически руководителем армии. Я думаю, что единоначалие для нас нормально: у нас компактная, не такая большая и не малая армия. Нам не надо ломать здесь структуру управления, но общий язык надо находить».