Москва, , 15:21 — REGNUM Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию смотрели 8 млн 300 тыс. человек. Об этом 20 января свидетельствуют данные компании Mediascope.

Замеры были произведены по Первому каналу, «России 1», «России 24», «МИР», ОТР. Общий рейтинг составил 6,2%. Охват населения составил 14 млн 700 тыс. (количество зрителей, посмотревших трансляцию хотя бы одну минуту).

Также отмечается, что послание президента зрители предпочитали смотреть на Первом канале, таких людей набралось порядка 4 млн. Второе место традиционно за каналом «Россия 1» — 3 млн 500 тыс. человек.

Многие эксперты назвали очередное послание Путина революционным, в нем он анонсировал серьезные изменения в социальной поддержке граждан, а также конституционную реформу.

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