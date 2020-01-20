Москва, , 14:49 — REGNUM Борьба с фальсификацией истории Второй мировой войны станет для России одним из ключевых приоритетов в период председательства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в 2020 году. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 20 января, открывая встречу с генсеком организации Станиславом Засем.

Лавров отметил, что в вопросе борьбы с фальсификацией есть не только политическая, мемориальная, военная, но и правовая составляющая, так как правовые итоги Второй мировой войны сейчас пытаются подвергать сомнению.

Россия будет всячески помогать ОДКБ во всех областях деятельности, санкционированной главами государств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД проинформировали, что все лидеры стран ОДКБ приглашены на торжества в Москву, приуроченные к 75-летию Победы.

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