Тбилиси, , 14:54 — REGNUM Политики, радостно поддержавшие указания в адрес властей Грузии от конгрессмена из США, обладают колониальным менталитетом. Такое заявление сделал независимый депутат Бека Нацвлишвили перед журналистами 20 января, сообщает телеканал «Рустави 2».

Парламентарий прокомментировал письмо от члена Конгресса США Марквейна Маллина, который публично сделал властям Грузии замечания по поводу внутренней политики и заступился за американскую компанию Frontera Resources.

По мнению Нацвлишвили, власти «проявляют беспомощность», раз они допускают подобное обращение. Кроме того, тем, кто начал следом за Маллином заступаться за Frontera Resources, депутат напомнил, что там имеется задолженность по зарплате перед работниками за 11 месяцев.

Напомним, Нацвлишвили ранее состоял в парламентской фракции «Грузинская мечта», но потом вышел из партии и вошел в новую фракцию независимых депутатов.

Как передавало ИА REGNUM, письмо от американского конгрессмена вызвало дискуссию в политическом обществе Грузии. В оппозиции поддержали его обвинения, а в партии власти назвали демарш Маллина попыткой защитить интересны Frontera Resources.

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