Джакарта, , 14:43 — REGNUM Посол Китая при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Дэн Сицзюнь приступил к выполнению своих обязанностей в январе 2020 года и будет уделять особое внимание развитию стратегического партнерства между сторонами, сообщает Antara.

«Отношения между АСЕАН и Китаем очень динамичны и важны, потому что в этом году нам нужно будет многое сделать», — заявил посол Китая в секретариате АСЕАН в Джакарте.

По его словам, отношения между АСЕАН и Китаем развиваются быстрыми темпами. В экономической сфере Китай является крупнейшим экономическим партнером АСЕАН. Объем торговли между сторонами достиг 587,8 млрд долларов США в 2018 году.

«АСЕАН всегда был главным приоритетом в дипломатической повестке дня Китая в рамках инициативы «один пояс — один путь», — отметил Дэн Сицзюнь.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай намерен развивать сотрудничество со странами-членами АСЕАН и исследовать нетрадиционные сектора, такие как цифровая экономика и электронная коммерция.

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