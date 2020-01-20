Москва, , 14:30 — REGNUM В Кремле не стали комментировать вопрос о будущих взаимоотношениях Генеральной прокуратуры и Следственного комитета после отставки Юрия Чайки.

«Рассуждать о разных противостояниях (Генпрокуратуры и СКР) и так далее, это, наверное, удел, скорее, аналитиков и политологов, — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. — Мы в данном случае оставляем подобные вопросы без комментариев».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 20 января, президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета РФ Игоря Краснова на пост генпрокурора. Глава государства предложил освободить действующего генпрокурора Юрия Чайку от должности «в связи с переходом на другую работу», сообщили в Кремле.

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