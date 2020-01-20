Вашингтон, , 14:26 — REGNUM Американские эксперты обеспокоены выживаемостью надводных кораблей ВМС США в связи с использованием российским ВМФ новой тактики, которая предполагает объединение надводных кораблей и противокорабельных комплексов наземного базирования для создания засад на море.

Издание The National Interest опубликовало на эту тему статью под названием «Покойтесь с миром, авианосцы: Россия планирует противокорабельные ракеты из засады».

Американских журнал пишет, что в этом дуэте огневую мощь обеспечивают береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бастион», вооружённые ракетами П-800 «Оникс». Обнаружением надводных целей будут заниматься российские корветы проекта 22 160 «Василий Быков», которые снабдят координатами кораблей противника «Бастионы». Мобильные береговые комплексы с выключенными радарами могут незаметно переместиться на новую огневую позицию и нанести внезапный ракетный удар, руководствуясь данными наведения, полученными от корветов.

В статье приводится мнение бывшего начальника Главного штаба ВМФ РФ адмирала Валентина Селиванова: «Обычно есть часовой интервал для наведения на цель. За это время противник не успеет покинуть район, где он гарантированно будет уничтожен». Российский военачальник также сказал, что оборудование современных кораблей позволяет на большом расстоянии вести радиоперехват, что позволит заранее узнать о планах противника и нанести упреждающий удар.

Американское издание со ссылкой на газету «Известия» сообщает, что система «Бастион-Оникс-Быков» уже испытывалась на американских военных кораблях в Черном море в 2019 году. Корвет «Василий Быков» следовал за кораблями ВМС США в Черном море. Российские моряки вели наблюдение за американцами не только визуально, но и с помощью радаров и разведывательных систем, позволяющих точно определять местоположение кораблей на основе работы их оборудования.

Следует заметить, что в России заканчивается модернизация противокорабельной ракеты «Оникс». Новая версия носит название «Оникс-М» и имеет дальность полёта до 800 километров. Оснащение береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» модернизированными «Ониксами» превращает эти системы в ракетные комплексы меньшей дальности наземного базирования. Кстати, по мнению ряда американских экспертов, радиус действия авианосной авиации ВМС США находится в пределах 800 километров.

Автор ИА REGNUM ранее подробно анализировал потенциал модернизации ПКР «Оникс».