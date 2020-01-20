Москва, , 14:24 — REGNUM Пока не известно, прибудет ли командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар с визитом в Россию. Ясности по этому вопросу на сегодняшний день нет. Об этом 20 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля отметил, что в графике российского лидера в ближайшее время встреча с ливийским маршалом не значится.

«На этой неделе каких-либо встреч с господином Хафтаром у Путина не запланировано», — уточнил Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 января в Берлине прошла международная конференция по урегулированию ливийского конфликта, который продолжается с 2011 года. Командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар покинул мероприятие, не став подписывать соглашение о перемирии. По данным дипломатического источника в Москве, ливийский маршал отключил телефон, не выходил на связь и без предупреждения уехал.

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Добавим, что берлинской конференции предшествовали межливийские переговоры в Москве с участием представителей РФ и Турции, по результатам которых делегация Правительства национального согласия Файеза Сараджа подписала соглашение о перемирии. Хафтар покинул Москву без подписания этого документа.

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