Москва, , 14:21 — REGNUM Иностранные эксперты проявили интерес к новому российскому оружию, а именно — к межвидовому малогабаритному модульному авиационному средству поражения (МММ АСП).

Речь идёт о малой ракете класса «воздух-поверхность», которая сможет поражать живую силу, склады горючего, различные надводные цели, опорные пункты, самолёты и вертолёты на базовых площадках. Об этом пишет издание Aviation Week Network.

Aviation Week Network отмечает, что длина МММ АСП составляет приблизительно 3−3,1 метра, диаметр её корпуса — 230−240 миллиметров, а масса оценивается в 200−220 килограмм. Данные весогабаритные параметры делают эту ракету самой маленькой российской ракетой воздушного базирования, не считая противотанковых ракет для вертолётов.

Публично данное изделие было продемонстрировано на выставке, которая была посвящена перспективам развития Военно-морского флота России. Мероприятие прошло 9 января 2020 года в Черноморском высшем военно-морском ордена Красной Звезды училище имени П.С.Нахимова.

Из открытых российских источников известно, что разработка МММ АСП идёт в рамках большого цикла опытно-конструкторских работ российской корпорации «Тактическое ракетное вооружение», направленных на создание нового поколения авиационного высокоточного оружия.

Принцип модульности в создании новых ракет означает, что ракеты могут оснащаться различными комбинированными системами наведения. Речь идёт об инерциальной системе, а также о вариантах конечного точного наведения на основе головок самонаведения лазерного, тепловизионного, радиолокационного типов.