Москва, , 14:19 — REGNUM Российский премьер-министр Михаил Мишустин пока не представил новый состав правительства главе государства Владимиру Путину. Об этом сообщил 20 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на соответствующий вопрос, Песков отметил, что, если бы доклад состоялся, Кремль проинформировал бы об этом. Однако срок, в который Мишустин должен сформировать правительство, ещё не истёк, этот период указан в Конституции.

Согласно статье 112 Конституции РФ, новому главе правительства отводится неделя на формирование предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Мишустин вступил в должность председателя правительства 16 января. Прежний премьер-министр Дмитрий Медведев заявил об отставке 15 января, в день оглашения послания президента Федеральному собранию.

Читайте также: Новое правительство России: прогнозы, назначения, комментарии — трансляция