Улан-Удэ, , 14:16 — REGNUM В Бурятии до первого февраля будет создана Межведомственная комиссия для решения проблем с атмосферным воздухом в Улан-Удэ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Народного хурала республики, такое предложение выдвинули депутаты заксобрания на планерном совещании.

«С началом зимы над городом стоит устойчивый смог, концентрация фенола в воздухе превышает предельно допустимые значения, всё больше жалоб жителей на приступы удушья и кашель», — отметили в хурале.

По мнению депутатов, экологическая ситуация требует принятия конкретных мер. В частности, этим должна заняться комиссия, куда войдут члены регионального правительства, депутаты, представители городской власти и федеральных надзорных органов. Зампред правительства Алексей Мишенин уже одобрил предложение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева заявила, что проблема в Улан-Удэ накапливалась в течение двадцати лет. В результате к настоящему времени, по её словам, нет быстрого решения. Имеющиеся же признаны затратными.

Читайте также:

Решения пока нет: улан-удэнцам ещё долго придётся дышать опасным воздухом

«Мы и наши дети дышим ядами»: жители Улан-Удэ просят чистого воздуха