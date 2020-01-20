Москва, , 14:15 — REGNUM Судьбу гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за незаконный оборот наркотиков, обсудят российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом 20 января на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Однако в администрации президента, по словам Пескова, не анонсируют помилование Иссахар в преддверии визита Путина в Израиль, который запланирован на 23 января 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в московском метро полиция задержала гражданку Израиля Нааму Иссахар, в багаже которой было обнаружено 9,6 грамма гашиша. Позднее она была приговорена к 7,5 года лишения свободы.

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