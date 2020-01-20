Куала-Лумпур, , 14:09 — REGNUM Правительство Малайзии вернуло оставшиеся 150 контейнеров с 3,3 тоннами отходов странам-экспортерам, сообщает Antara.

«Малайзия доставила 150 оставшихся контейнеров с пластиком в западные страны. Правительство будет продолжать бороться с загрязнением страны», — написала министр энергетики, науки, технологий, окружающей среды и изменения климата Малайзии Йео Би Инь в Twitter.

Известно, что из 150 контейнеров 40 были отправлены во Францию, 42 в Великобританию, 17 в США, 11 в Канаду, 10 в Испанию, 9 в Гонконг, 5 в Японию, 4 в Сингапур, по три в Португалию и Китай, и еще по одному в Бангладеш, Литву и на Шри-Ланку.

Как сообщало ИА REGNUM, с июля 2018 годавласти Малайзии закрыли более 150 незаконных заводов по переработке пластика.

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