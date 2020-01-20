Москва, 20 января 2020, 14:05 — REGNUM Политикам ни в коем случае нельзя ссориться с журналистами, считает депутат Госдумы РФ Александр Шерин (ЛДПР). Об этом он заявил 20 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова главы Чувашии Михаила Игнатьева, который призвал «мочить» тех, кто «хорошо трудоустраиваются и начинают писать, не зная о чём и о ком».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Игнатьева заявил, что слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвящённом Дню чувашской печати, были использованы в контексте «раскрыть подноготную».
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