Москва, , 14:05 — REGNUM Политикам ни в коем случае нельзя ссориться с журналистами, считает депутат Госдумы РФ Александр Шерин (ЛДПР). Об этом он заявил 20 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова главы Чувашии Михаила Игнатьева, который призвал «мочить» тех, кто «хорошо трудоустраиваются и начинают писать, не зная о чём и о ком».

«Я бы хотел сразу сказать о слове «мочить». С того момента, как Владимир Владимирович его употребил в отношении террористов, у нашего населения это слово [имеет] однозначное [значение], — сказал Шерин. — Что касаемо данного руководителя, ему надо было тут же сказать, что он был очень взволнован и не то имел в виду и что приносит извинения журналистам и блогерам. Всем политикам, которые занимаются публичной деятельностью, журналистов надо беречь. Ни в коем случае ссориться нельзя. Мы люди публичные, и с нас будет высокий спрос».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Игнатьева заявил, что слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвящённом Дню чувашской печати, были использованы в контексте «раскрыть подноготную».

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