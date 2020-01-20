Санкт-Петербург, , 14:05 — REGNUM Министры правительства Дмитрия Медведева с легкостью отправились в отставку из-за отсутствия крепкой профсоюзной организации. Так прокомментировал федеральные события прошлой недели депутат Госдумы от «Единой России» Владимир Катенев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Катенев приехал в Петербург, чтобы выступить на VIII отчетно-выборной конференции Ленинградской федерации профсоюзов. В начале конференции президиум и приглашенные гости не раз отсылали к посланию президента Владимира Путина Федеральному собранию от 15 января, после которого премьер-министр Дмитрий Медведев и весь его кабинет тотчас подал в отставку.

«Я подумал о том, что случилась отставка правительства и за них никто не заступился. Потому что, видимо, там не было сильной профсоюзной организации», — предположил Катенев под смех в зале.

«Они вообще все не члены профсоюзов», — отозвался председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

В связи с этим, заявил Катенев, его заинтересовал вопрос, сколько депутатов Госдумы состоят в профсоюзах, чтобы иметь возможность в случае необходимости отстоять свои трудовые права.

«Профсоюзы — это большая сила», — заключил Катенев.