Москва, , 14:01 — REGNUM

Деятельность правительства Дмитрия Медведева вызывала неприязнь у большинства населения нашей страны, и эта неприязнь влияла и на рейтинг доверия к президенту Путину, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 20 января, комментируя высказывания экс-премьер-министра.

Ранее Медведев в интервью Первому каналу заявил, что период его премьерства был «важным и сложным временем», а также отметил, что работой правительства он доволен. К решению об отставке Медведева, по его словам, побудило послание президента Федеральному собранию, в котором тот сказал о необходимости обновления политической системы страны.

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« Ротация — это, в принципе, хорошо. Будет ли это хорошо в нашем случае со сменой правительства России, посмотрим.

Дмитрий Медведев может называть сколько угодно своих и своего правительства достижений, но факт остаётся фактом: деятельность возглавляемого им кабинета вызывала у большинства населения нашей страны неприязнь. Чего в этой неприязни было больше — чисто классового компонента или реальных потерь, которые несли люди, — мне сложно сказать, но факт неприязни налицо. Эта неприязнь влияла и на рейтинг доверия к президенту Путину. В этом, как мне видится, и надо прежде всего искать причину отставки правительства Медведева.

Судя по прогнозам, мировой экономике (и нашей, соответственно, тоже) предстоят тяжёлые времена. Нужны более способные, быстрые, исполнительные, преданные менеджеры. Не все эти качества сопряжены с талантом, а нужен ещё как раз государственный и политический талант. Но он с задачей наращивания своих капиталов, «богатения», несовместим. «Богатящиеся», как мы знаем из православной мудрости, останутся ни с чем. Как именно это случится, не столь важно, но в итоге так обязательно будет.