Берлин, , 14:06 — REGNUM Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар не стал подписывать соглашение о перемирии и покинул конференцию по ливийскому урегулированию в Берлине. Об этом сообщил 20 января РИА Новости дипломатический источник в Москве.

Источник рассказал о странном поведении Хафтара. Ливийский маршал отключил телефон, не выходил на связь и без предупреждения уехал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в январе в Москве также прошли межливийские переговоры. Хафтар покинул московское мероприятие, не став подписывать договор о прекращении огня с Правительством национального согласия Файеза Сараджа.

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