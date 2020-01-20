Москва, , 14:00 — REGNUM Генеральный прокурор Юрий Чайка покидает свой пост. Об этом 20 января сообщает пресс-служба Кремля. Причина отставки Чайки также известна.

«Юрий Чайка освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу», — уточнили в пресс-службе администрации президента РФ.

Отмечается, что замену Юрию Чайки уже нашли. Глава государства Владимир Путин уже внёс кандидатуру на вакантную должность.

«Владимир Путин внёс на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Добавим, что Игорь Краснов в своё время расследовал такие резонансные дела, как покушение на главу РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса в 2005 году, убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в 2009 году, а также убийство судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова, совершённое в 2010 году.

Как сообщало ИА REGNUM, на должность Генерального прокурора РФ Юрий Чайка был назначен 23 июня 2006 года постановлением Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Переназначался на этот пост в июне 2011 и 2016 годов. Срок полномочий Юрия Чайки в должности Генпрокурора РФ истекал в 2021 году.