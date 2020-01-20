Москва, , 14:00 — REGNUM Совфед может на заседании 22 января рассмотреть кандидатуру Игоря Краснова на пост генерального прокурора, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству может рассмотреть кандидатуру Краснова на пост генпрокурора 21 января, верхняя палата парламента — на заседании в среду, 22 января.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин внес в Совфед кандидатуру замглавы Следственного комитета РФ Игоря Краснова на пост генпрокурора. Президент предложил освободить действующего генпрокурора Юрия Чайку от должности «в связи с переходом на другую работу», сообщает Кремль.