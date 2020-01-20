Чебоксары, 20 января 2020, 13:59 — REGNUM Глава Чувашии Михаил Игнатьев заявил, что его призыв «мочить» журналистов неверно интерпретирован, «всё передернули и переиначили». Но попросил прощения «у тех, чьи чувства задел». Комментарии он дал на планёрке в правительстве сегодня, 20 января, сообщается на официальном портале органов власти.
На планёрке «глава республики подчеркнул, что смысл его фразы был неверно интерпретирован, искажен», говорится в сообщении. И поясняет, что «на самом деле он имел в виду людей, которые называют себя журналистами, но преследуют единственную цель — любыми путями дискредитировать власть».
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Как сообщало ИА REGNUM, руководитель региона на дне российской и чувашской печати призвал «мочить» тех, кто «хорошо трудоустраиваются и начинают писать, не зная о чём и о ком, — лишь бы, значит, заработать на разных схемах».
После этого заявления заместитель секретаря генсовета «Единой России», журналист Евгений Ревенко заявил, что глава Чувашии Михаил Игнатьев, «как минимум», должен извиниться перед журналистским сообществом.
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