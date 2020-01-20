Бисау, , 14:00 — REGNUM Результаты президентских выборов в Гвинее-Бисау были поставлены под сомнение после того, как Верховный суд потребовал разъяснений окончательных результатов, обнародованных избирательной комиссией. Об этом передает информационное агентство Reuters.

По информации журналистов агентства, бывший премьер-министр и генерал армии Умаро Сиссоко Эмбало был провозглашен победителем последнего тура голосования в прошлом месяце. Но занявший второе место и кандидат от правящей партии Домингос Симоес Перейра оспорил результаты, заявив, что выборы были омрачены «мошенничеством».

В постановлении, поддержанном пятью из восьми судей, Верховный суд призвал национальную избирательную комиссию уточнить процедуру подсчета голосов, используемую во время голосования, «чтобы гарантировать независимость и справедливость выполнения воли избирателей».

Комиссия не сразу отреагировала на решение суда. Ранее в комиссии опубликовали окончательные результаты, подтвердив победу Эмбало с 54% голосов против 46% у Перейры.

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