Киев, , 13:56 — REGNUM Украинские пограничники сняли с самолёта бывшего депутата Верховной рады Украины Максима Микитася, сообщил 20 января экс-депутат Рады Сергей Лещенко на своём telegram-канале.

«При попытке вылета из Украины снят с рейса народный депутат 8-го созыва Максим Микитась», — написал он.

По данным издания «Украинская правда», Микитась получил разрешение на вылет с Украины от заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максима Грищука. Позже чиновник отменил своё разрешение.

Журналисты рассказали, что по их сведениям, экс-депутат жаловался на здоровье и намеревался вылететь на лечение в Лондон.

Напомним, национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает Микитася в разворовывании имущества Нацгвардии на сумму более 81 млн гривен или 3 млн 340 тыс. долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что Микитась является «кукловодом» действующего мэра Киева Виталия Кличко, который реализует в его интересах крупные строительные проекты в столице Украины.

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